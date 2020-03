DNB venter med å avgjøre utbyttespørsmål

Styret i DNB vil vurdere spørsmålet om utbytte frem til selskapets generalforsamling i slutten av april. Det fremgår av en sak på DNB Nyheter mandag som TDN Direkt referer til.

– Norsk økonomi går inn i en svært krevende og usikker periode, og vi forstår at Finanstilsynets ber alle finansinstitusjonene om en vurdering, sier styreleder i DNB, Olaug Svarva i en kommentar.

Svarva understreker at grunnen til utsettelsen er for å få oversikt og tid til å vurdere situasjonen.

– Vi har derfor svart Finanstilsynet at vi kommer til å analysere situasjonen fram til generalforsamlingen, for å se om forutsetningene for å bistå kundene våre har endret seg, sier Svarva.

DNBs vil holde sin ordinære generalforsamling 28. april.