Nordea senker renten på boliglån og innskudd

Nordea senker nå rentesatsen på flytende boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng. Med reduksjonen som ble varslet i forrige uke på 0,50 prosentpoeng, har rentene blitt kuttet med inntil 0,85 prosentpoeng på bare én uke.

– Norges Bank har på kort tid iverksatt to kutt i styringsrenten. Dette har gjort at pengemarkedsrentene har falt, dog langt mindre enn reduksjonen i styringsrenten. Vi senker nå utlånsrenten til våre kunder ytterligere, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge, og fortsetter:

– Vi ser samtidig at mange har nytte av muligheten for avdragsfrihet for å skaffe seg likviditet i en presset situasjon, sier Sætre.

Beste veiledende listepris på boliglånsrente blir etter justeringen 1,95 prosent for Grønne lån.

Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 29. april. Nye rentesatser for innskudd gjelder fra 18. mai.