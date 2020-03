ESB låner ut milliarder av dollar

Den europeiske sentralbanken (ESB) lånte tirsdag ut 4,12 milliarder dollar til europeiske banker gjennom et nylig opprettet anbud, for å lette på trykket i finansieringsmarkedet for dollar. Saken er omtalt av Reuters.

Beløpet er en enorm økning fra gårsdagens beløp på 20 millioner dollar.

Forrige uke bestemte ESB, som forøvrig er verdens største sentralbank, å klemme til med en likviditetsordning på dollar hver eneste dag til slutten av april. Målet er å lette trykket på lån og kreditt mot bedrifter og husholdninger.

Sentralbanken tilbyr også en fasilitet på 84 dollar en gang i uken i samarbeid med den amerikanske sentralbanken.