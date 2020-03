DNB oppgraderes til kjøp

Carnegie oppgraderer DNB til kjøpsanbefaling fra hold, men kutter kursmålet til 145 kroner pr aksje fra tidligere 177, fremgår det av en analyseoppdatering tirsdag TDN Direkt referer til.

Meglerhuset UBS oppgraderer DNB til en nøytral-anbefaling fra tidligere selg på bakgrunn av den nylige kursnedgangen, ifølge Reuters.

«Det er vanskelig å time bunnen og vi ville ha utnyttet de volatile markedsforholdene til å kjøpe DNB-aksjer ettersom vi anser risk/reward som attraktiv», skriver meglerhuset.

Etter en dramatisk nedtur på 4,8 prosent mandag ved børsslutt er DNB tirsdag ved lunsjtider opp 5,1 prosent til 106,65 kroner. Aksjen følger børsen ellers tilnærmet hånd i hånd.

Carnegie har ikke nedjustert forventet utbytte for inneværende år, men tror det kan bli justert før generalforsamlingen. For neste år har Carnegie nedjustert forventet resultat pr aksje (EPS) med 26 prosent, og forventet en egenkapitalavkastning (ROE) på 9 prosent.

Positivt syn på banksektoren

I en sektorrapport publisert tirsdag konkluderer Carnegie med at det forventes en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning på ni prosent blant de seks største norske bankene.

Meglerhuset vurderer på denne bakgrunn nåværende risk/reward som attraktivt nok til å ha et positivt syn på sektoren.

Meglerhuset har nedjustert forventet resultat pr aksje med 24 prosent i gjennomsnitt, med det største estimatkuttet for Sbanken.

Meglerhuset forventer økning i tapsavsetninger for olje- og gassrelaterte eksponeringer. De understreker også at norske banker har brukt de siste årene på å forberede seg til en ny nedtur slik at deres eksponeringer ikke bare er mindre som andel av samlede porteføljer, men også lavere i nominelle beløp.