DNB kutter rentene fra 5. april

DNB har tidligere varslet at de ville kutte boliglånsrenten med 0,85 prosentpoeng, men først fra begynnelsen av mai.

– Vi har kuttet rentene våre to ganger de siste ti dagene, og det er en helt ekstraordinær situasjon i Norge. Dato for når renteendringen trer i kraft, er viktig for mange av kundene våre i situasjonen vi nå står i, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarked i DNB i en pressemelding.

DNB opplyser at banken de siste dagene har jobbet med å finne tekniske løsninger for å fremskynde de to rentekuttene.

(©NTB)