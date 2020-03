Komplett Bank: Gjør en innsats for å hjelpe eksisterende kunder

Komplett Bank har i løpet av de siste ukene implementert en rekke tiltak ettersom den globale COVID-19-pandemien har blitt dramatisk intensivert og regjeringer verden over har implementert betydelige tiltak for å redusere virusets spredning. Forbrukslånsbanken har anbefalt alle ansatte om å jobbe hjemmefra i ubestemt tid og benytter i stor grad virtuelle møteprogrammer.

Komplett forventer ikke at pandemien skal ha en vesentlig påvirkning på selskapets daglige drift eller forårsake problemer for bankens produkter og/eller tjenester.

Hjelper kunder å betjene lån

Imens den pågående corona-pandemien fortsetter, gjør Komplett en innsats for å hjelpe eksisterende kunder med å betjene lånene sine. Banken har derfor vært strengere med å få nye kunder ombord med tanke på betjeningsrisiko.

Som et resultat av dette forventes utlånsveksten justert for valutaeffekter å være negativ i første kvartal 2020.

Utlånstap for de to første månedene i 2020 var markant bedre enn gjennomsnittlig nivå i fjerde kvartal 2020. Tapsgraden på lån for de to første månedene var 4,0 prosent sammenlignet med 5,6 prosent i fjerde kvartal 2019.

Som en konsekvens av pandemien og endringer i makroøkonomiske forhold, forventer Komplett Bank å foreta ytterligere avsetningstap i løpet av 2020. Foreløpig er det usikkert hva det beløper seg til.

Når det gjelder bankens likviditet meldes det i nyhetsmeldingen har de har en solid likviditetsposisjon og har ikke behov for refinansiering i 2020.

