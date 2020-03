Lagarde vil utstede coronaobligasjoner

ESB har vært aktive etter at viruskrisen slo til for fullt i Europa og har blant kommet med stimulipakker, samt økte lånerammer til land i eurosonen som er sterkt påvirket.

Tirsdag ettermiddag hadde Christine Lagarde, sjefen for Den Europeiske Sentralbanken (ESB), en videokonferanse med finansministrene i euroområdet. Der ba hun ministrene vurdere utstedelse av coronaobligasjoner for å lette på gjeldsproblematikken. Det melder to tjenestemenn, gjengitt av Reuters.

En annen kilde tett på saken bekrefter at sentralbanksjefen har kommet med forslaget, men at det har møtt motstand fra Tyskland, Nederland og flere andre land nord i Europa. Landene har lenge vært imot en eventuell felles gjeldsutstedelse.

Lagarde forsikret uansett om at spesialobligasjonen ville være et engangstilfelle.