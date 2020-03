Helgeland Sparebank holder tilbake utbytte

Styret i Helgeland Sparebank foreslår å holde tilbake utbytte for 2019. Det skjer etter at Finanstilsynet har kommet med forslag om restriksjoner på utbytte for banker.

Styret i banken hadde foreslått et utbytte på 5,35 kroner pr. egenkapitalbevis.

«Banken hadde med et slikt utbyttenivå en ren kjernekapital på 16.48%. Dette overstiger gjeldende regulatoriske krav både før og etter regulering av motsyklisk buffer. Nivået på ren kjernekapital øker til 17,2 % ved tilbakeholdelse av utbytte», går det frem av børsmeldingen.