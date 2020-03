ESB fjerner gjeldstaket

Den europeiske sentralbanken, ESB, har vært meget aktive etter at viruskrisen slo til for fullt i Europa og har kommet med en rekke stimulitiltak og økonomiske pakker.

ESB har nå fjernet taket for hvor mange obligasjoner den kan kjøpe fra et enkelt land i eurosonen, som enkelt sagt vil tilsi at de har fjernet grensen for hvor mye av gjelden til et land den kan bære. Det melder Reuters.

Sentralbanken klargjør seg dermed for å potensielt kunne trykke ubegrenset med penger som tilsvar til viruskrisen.

Beslutningen gjør at ESB kan holde mer enn en tredjedel av et lands gjeld. Det nivået er nært forestående i Tyskland og noen mindre land. Målet er å allokere den økonomiske stimulansen der behovet er størst.

- I et nøtteskall fjerner beslutningen praktisk talt alle begrensninger for kjøp av eiendeler, for å øke troverdigheten til ESBs forpliktelse, sa Frederik Ducrozet, strategist i Pictet Wealth Management.

Nødvedtaket gjelder under det midlertidige Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP), som ble vedtatt 18. mars.