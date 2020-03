ESB med utbytteråd

Den europeiske sentralbanken (ESB) har vært spesielt aktive de siste ukene og forsøker å lose eurosonen gjennom viruskrisen på best mulig måte.

Fra før har den kommet med oppfordringer om at bankene fortsatt må låne ut for å holde likviditeten oppe, den ønsker å trykke penger for å lette på gjeldssituasjonen og torsdag meldte sentralbanken at den ønsker å dekke en større andel av lands låneforpliktelser.

Fredag melder ESB at banker i eurosonen som sliter må være forsvarlige når det kommer til utbyttebetalinger. ESB er bekymret for at for høye utbyttebetalinger kan føre til for liten likviditet lengre fram i tid. Det melder Reuters.