Storbank opprettholder utbytte

UBS Group har tidligere utlyst utbytte for 2019 og melder mandag at den opprettholder det utlyste utbyttet. Det til tross for at det sveitsiske finanstilsynet FINMA ba om å revidere utbetalinger til aksjonærene. Det melder Reuters.

Det planlagte utbyttet er på 0,73 dollar per aksje.

Mark Branson, sjef i FINMA, har manet til måtehold i bankbransjen, spesielt med tanke på utbytte. Han mener at bankene bør spare midlene til senere slik at staten ikke trenger å gripe inn på sikt, hvis det skulle bli nødvendig.

Den sveitsiske regjeringen har tidligere kunngjort et utlånsprogram på 20 milliarder sveitsiske franc, 20,91 milliarder dollar, og Branson kommenterte at styrene får bestemme om pengene skal komme sveitsiske bankkunder eller internasjonale investorer til gode.