Pareto Securities og DNB nedgraderer bankaksjer

Pareto Securities og DNB Markets har nedjustert sine estimater for henholdsvis norske sparebanker og norske banker, melder TDN Direkt.

Det fremgår av sektoroppdateringer fra meglerhusene mandag.

«Noe mer utlånstap, økt press på marginene og generelt høyere usikkerhet knyttet til de økonomiske utsiktene gjorde at vi før helgen tok ned estimatene for de norske bankene», skriver DNB Markets i en oppdatering mandag morgen.

Meglerhuset har nedjustert inntjeningsforventningene for de 11 aktørene de dekker innen sektorene med 27 prosent for 2020 og 12 prosent for 2021.

Grunnet kursnedgangen de siste ukene har meglerhuset løftet anbefalingen fra hold til kjøp på fire av sparebankene de dekker grunnet attraktive verdsettelser.

Sbanken er vår foretrukne kandidat DNB Markets

«Sbanken er vår foretrukne kandidat innen sektoren. Etter vårt syn har banken en relativt sett lavere risikoeksponering i utlånsporteføljen enn øvrige aktører, men er likevel verdsatt i markedet med de mest attraktive multiplene», skriver DNB Markets.

Høyeste kredittrisiko siden 90-tallet

Pareto Securities reduserer estimater og kursmål for alle sparebankene de dekker, grunnet utsikter til lavere netto renteinntekter og potensielt høyere lånetap. Ifølge meglerhuset har ikke kredittrisikoen vært så høy som den er nå siden 90-tallet. Meglerhuset påpeker at bankene er solide og at de fremdeles er gode kjøp i et langsiktig perspektiv, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset nedjusterer anbefalingen på Sparebank 1 SMN til hold fra tidligere kjøp mens Sparebank 1 Nord-Norge oppgraderes til kjøp fra tidligere hold.

«Med den nåværende usikkerheten har vi kun kjøpsanbefaling på Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebanken Vest», skriver meglerhuset. Resten av anbefalingene er nå hold-anbefalinger.