Sbanken står på utbytte

Sbanken gjør det klart i sin innkalling til generalforsamling at styret vil stå på det planlagte utbytte for 2019 som lyder på 1,90 kroner pr. aksje.

Finansdepartementet gikk sist uke mot Finanstilsynets forslag om at bankene måtte holde tilbake utbyttene sine. En rekke både banker og andre selskap har den siste tiden droppet utbytte på grunn av den økonomiske usikkerheten som coronaviruset bringer.

Sbanken mener de har en sterk finansiell stilling og evner å tåle en dårlig markedssituasjon.

«I sin vurdering har styret tatt hensyn til kapitaldekning, regulatoriske krav og Selskapets vekstplaner. Styret har også vurdert anbefalingene fra Finanstilsynet og Finansdepartementet knyttet til overskuddsdisponering for resultatåret 2019, og har redegjort for dette til Finanstilsynet. Selskapet har solid buffer til regulatoriske kapitalkrav og lav risiko i balansen, hvor 94 % er boliglån med lav belåningsgrad. Utdeling av et moderat utbytte vil i liten grad påvirke Selskapets evne til å yte kreditt til sine kunder», går det frem av Sbankens innkallelse til generalforsamling.