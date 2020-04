Fondsrekord i mars

- Dette er det største nettosalget Nordnet har registrert i en enkelt måned, og tyder på at fondskundene er skremt av det kraftige fallet og at de frykter at nedturen blir langvarig. Noen kunder vil sikre gevinster, andre vil redusere tap, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet, i et blogginnlegg torsdag.

Mars ble en elendig måned for børsene verden over med corconapandemi og massivt oljeprisfall. Det førte til rekordsalg av både aksje- og rentefond for Nordnets kunder. Totalt ble det salg for til sammen 1,3 milliarder kroner.

Verdensindeksen falt 21 prosent i første kvartal målt i lokal valuta. S&P 500 dundret ned 20 prosent og Oslo Børs gikk ned 24 prosent første kvartal. Kvartalet på Oslo Børs var det svakeste noen sinne.

I Nordnet ble det solgt aksjefond for 760 millioner kroner, rentefond for 516 millioner og kombinasjonsfond for 34 millioner. Til sammenligning ble det nettokjøpt enkeltaksjer for 831 millioner kroner.

Sættem peker på valutaeffekten.

- Årsaken er at Norge er en liten, åpen og råvareavhengig økonomi – og norske kroner anses som en risikabel valuta i utrygge tider. I tillegg har oljeprisen kollapset, og norske kroner anses fremdeles som en «oljevaluta» og faller med synkende oljepris, forklarer han.

På salgstoppen til Nordnet er DNB Teknologi, Forte Obligasjon og Fondsfinans Kreditt.