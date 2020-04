Bank2 vrir driften mot refinansiering for private

Bank2 styrker satsningen på refinansieringsløsninger for privatpersoner, skriver banken i en børsmelding.

Styret har i kjølvannet av den kraftige veksten innen forbruksfinansiering det siste året registrert økende etterspørsel etter individuelle refinansieringsløsninger for privatpersoner.

Vurderingen er at økt usikkerhet fremover vil bidra til ytterligere forsterket behov for slike løsninger i tiden som kommer.

«På denne bakgrunn er det besluttet å vri bankens forretningsdrift for å kunne trappe opp vekstkapasiteten i et voksende marked for refinansieringsløsninger. Utlånskapasitet vil bli frigjort bl.a. ved at banken avslutter ny finansiering av eiendomsprosjekter, og personale vil bli dedikert mot denne økte satsingen», heter det.

