Santander dropper utbytte - sparer 1,6 mrd. euro

Ana Botin, admistrerende styreleder i Santander, sa i en uttalelse fredag at bankens kansellering av utbyttet for 2019 sparer banken for 1,6 milliarder euro. Det melder Reuters.

Planlagt utbytte var 0,13 euro per aksje, men på torsdag ble det vedtatt at utbytte ikke skulle utbetales. Inntjeningen i 2019 blir isteden brukt for å styrke kapitalbufferen.

Botin sa også at det nå er tiden for Europa å stå støtt i stormen, som hun tror vil kunne føre til en raskere og mer koordinert respons mot pandemien.