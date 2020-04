Nysteen innstilt som ny styreleder i Bank Norwegian

Klaus-Anders Nysteen er foreslått som ny styreleder i Bank Norwegian av valgkomiteen, går det frem av innkallelsen til generalforsamlingen. Bjørn Østbø, som ble valgt til styreleder i 2018, er på valg.

Nysteen har tidligere vært leder i Storebrand Bank og konsernsjef i entra Eiendom blant annet. Siden mars 2018 har han vært adm. direktør i Hoist Finance.

Valgkomiteen foreslår at styreleder for 2020/2021 skal få en godtgjørelse på 800.000 kroner, mens styremedlemmer skal få 250.000 kroner.

Styremedlemmene Christine Rødsæther, Anita Aarnæs, Kjetil Garstad og Knut Arne Alsaker er ikke på valg. Det er derimot Gunn Ingemundsen. Izabella Kibsgaard-Petersen foreslås som erstatter for to år.

Det skal også utvides med et nytt styremedlem, hvor Hans Larsson for to år er foreslått.