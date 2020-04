Coronasmell for Citigroup

Citigroup melder om et resultat på 2,5 milliarder dollar, eller 1,05 dollar per aksje, i første kvartal.

Dette er ned fra 4,7 milliarder dollar, eller 1,87 dollar per aksje, i samme kvartal i fjor, og er bittelitt under FactSet-konsensus på 1,07 dollar per aksje.

Resultatfallet skyldes i høy grad avsetninger til utlånstap tilknyttet coronakrisen. Banken har satt av nesten fem milliarder dollar.

Omsetningen kom inn på 20,7 milliarder dollar, mot 18,6 milliarder dollar i samme periode i fjor og forventet 19,0 milliarder dollar.

Banken melder om høyere inntekter fra både aksje- og rentesiden.

Les mer her.