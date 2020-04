Moody´s nedjusterer det norske bankvesenet

Kredittrating-byrået Moody´s jekker torsdag ned utsiktene for banksystemene i fem ulike land. I tillegg til Norge inngår Finland, Ungarn, Portugal og Slovakia i nedjusteringen, melder TDN Direkt.

Samtidig mener rating-byrået at utsiktene er stabile for Polen, Østerrike, Tsjekkia og Irland.

Moody´s kategoriserer en nedjustering ved at landene vil oppleve et markant fall i den økonomiske veksten. Det vil føre til svekket lønnsomhet, høyere avsetninger og redusert vekst i utlån.

Rating-byrået skriver at de norske bankene har et lavt volum av mislighold, samtidig som de har god kapitalbuffer. Det påpeker også at selv om bankene har indirekte støtte av oljefondet, så vil et oljeprisfall slå hardt ut.