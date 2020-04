Morgan Stanley skuffer

Morgan Stanley melder om et resultat på 1,01 dollar per aksje, eller 1,7 milliarder dollar, i første kvartal 2020. Dette er ned fra 1,39 dollar per aksje, eller 2,4 milliarder dollar, i samme periode i fjor.

FactSet-konsensus pekte mot et resultat per aksje på 1,16 dollar.

Storbanken setter av 388 millioner dollar til utlånstap i kvartalet.

Omsetningen kom inn på 9,5 milliarder dollar, mot 10,3 milliarder dollar i første kvartal i fjor og ventet 9,8 milliarder dollar.

