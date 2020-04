Pareto Bank snur om utbytte

Pareto Banks styre besluttet 26. februar et utbytte på 2,80 kroner pr. aksje, som tilsvarte 50 prosent av årsresultatet etter skatt. Dette forslaget ble senket til 2 kroner pr. aksje 1. april.

Nå foreslår styret til Pareto Bank at det ikke utbetales utbytte for 2019 på nåværende tidspunkt på grunn av den uoversiktlige situasjonen coronaviruset gir. Det skjer etter at nisjebanken har blitt kontaktet av Finanstilsynet, som råder til å ikke betale utbytte for 2019.

«Styret ber samtidig generalforsamlingen om fullmakt til å kunne beslutte utbetaling av et utbytte på inntil kr 2,80 per aksje basert på resultatåret 2019 på et senere tidspunkt. Det foreslås for generalforsamlingen at slik fullmakt gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021», skriver Pareto Bank i børsmelding.