Bank of Spain spår nedgang på inntil 12 prosent

Bank of Spain uttalte mandag at den mener Spanias økonomi kan reduseres med mellom 6,8 prosent og 12,4 prosent, melder Reuters.

Hvor mye økonomien krymper avhenger av hvor lenge landet må holdes stengt, og banken operer utifra ulike scenarioer på åtte og 12 uker.

Sentralbanken påpeker at det er stor grad av usikkerhet i anslagene, men at situasjonen er svært alvorlig.

Bank of Spain spår uansett at oppgangen vil begynne andre halvår i år og at det vil bli en markant bedring og vekst på mellom 5,5 prosent og 8,5 prosent i 2021.