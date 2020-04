Massive nedskrivninger for Europas største banker

De største bankene i Europa er satt i en skikkelig skvis. På den ene siden forbereder flere av storbankene seg mot en bølge med misligholdte lån, samtidig som de er på desperat jakt etter frisk kapital for å holde hjulene i gang.

På toppen av det hele skal bankene rapportere om resultatene for første kvartal i løpet av de neste to ukene.

Bankene i Europa henger seg dermed på de største amerikanske bankene, som rapporterte om inntekter forrige uke. Der ble det avsatt 25 milliarder dollar for tap av kreditt i første kvartal.

Onsdag var Italias største bank, UniCredit, den første store banken i eurosonen som har skrevet ned verdien på lånene.

Banken uttalte til Reuters at den vil bokføre rundt 900 millioner euro i tilleggsavsetninger for tap i første kvartal.

Samtidig kutter analytikere helårsprognosene til de største bankene i eurosonen med 40 prosent. Utvalget av banker inkluderer HSBC, BNP Paribas og Deutsche Bank.

Rob Smith, partner for finansielle tjenester i KPMG, mener det er en vesentlig forskjell på bankene i USA og Europa, selv om det er nedskrivninger over hele fjøla.

- De amerikanske bankene tjener enormt mye penger, sa Smith.

- Europeiske banker har ikke den mengden inntekter for å absorbere en betydelig økning i tapsavsetningene, fortsatte han han.

For å gjøre vondt verre for de europeiske bankene har kredittvurderingsbyrået Fitch denne uken uttalt at det har iverksatt 116 revurderinger av ratingen på vest-europeiske banker. Det er hovedsakelig for å revidere utsiktene til det negative.

Credit Suisse sparker i gang resultatsesongen på torsdag.