Lagarde setter tydelig grense for ESB

Christine Lagarde, president i Den Europeiske Sentralbanken (ESB), setter en tydelig grense for hvor langt sentralbanken skal strekke seg for å hjelpe landene som er hardt rammet av pandemien, melder Reuters.

Lagarde uttaler blant annet at direkte utlån til regjeringen vil være ulovlig og at å dele ut kontanter til innbyggerne, som Japan har gjort, vil bli vanskelig.

ESB har allerede lansert at de skal kjøpe 1,1 billioner euro i statsobligasjoner for å opprettholde likviditeten i eurosonen.

Bank of England har allerede lånt ut penger til egen regjering og det spekuleres i hvilke andre land som følger etter.

Lagarde heller imidlertidig kaldt vann i årene på andre regjeringer og banker som vurderer det samme.

- Traktatene betyr at primære markedskjøp av statsgjeld, dvs. direkte finansiering av myndigheter, vil undergrave evnen til målet om å oppmuntre til en disiplinert budsjettpolitikk, sa hun i et brev til et medlemmene av EU-parlamentet publisert onsdag.

Uttalelsen antyder at ESB kun vil fortsette å kjøpe obligasjoner i annenhåndsmarkedet, selv om det kommer til å eie rundt en tredjedel av gjelden til land som Tyskland og Portugal.