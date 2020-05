Svar på 5 spørsmål kan redde EUs økonomi

Den siste måneden har vært svært svært travel for Den europeiske sentralbanken (ESB). Banken har blant annet utstedt en enorm økonomisk hjelpepakke og diskutert hvilke andre tiltak som må gjøres for å hjelpe økonomien i eurosonen.

Torsdag samles ESB og det blir omtalt som et svært viktig møte for å avklare hva den nøyaktige strategien vil være fremover. Hva sentralbanken kommer frem til vil være avgjørende for hvordan det vil gå med EUs økonomi.

Fem viktige spørsmål må besvares.

1. Er 1,1 billioner euro som er satt av til obligasjonskjøp i år tilstrekkelig?

Det er allerede sterke mistanker om at den vedtatte krisepakken på 1,1 billioner euro ikke vil være tilstrekkelig.

Den nederlandske banken ABN AMRO mener at finansieringen må økes med ytterligere 690 milliarder euro.

To banker anslår at ved dagens tempo vil obligasjonskjøpene til ESB være oppbrukt innen oktober.

2. Hvilke konkrete tiltak kan ESB gjøre?

Det har vært heftige diskusjoner om hvilke tiltak som skal gjøres fremover. Enkelte land, som Italia og Spania, mener det må utstedes en felles gjeldsordning, men den er Tyskland og Nederland imot.

Alternativene som virker å ligge på bordet er å kjøpe børshandlede fond, bankobligasjoner, tilby gunstige betingelser og øke multiplikatoren på ESBs rentenivå.

3. Hvor dyp vil lavkonjunkturen bli og hvor langvarig blir den?

ESB støtter at det vil bli en massiv nedgang i den økonomiske veksten i eurosonen. Markedet, som trenger stimuli, er dermed helt avhengig av å vite nøyaktig hvilken type økonomisk hjelp som kommer og når den kommer.

Kjenner markedet rammebetingelsene vil det kunne være lettere å predikere fremtidig økonomisk vekst. Det kan være med på å bestemme hvor langvarig den økonomiske krisen blir.

4. Hvor bekymret er ESB for økningen i misligholdte lån?

Bank of Italy har allerede advart sentralbanken om at det vil komme en bølge med misligholdte lån. Også i Portugal øker raten med låntakere som misligholder lån (NPL).

Selv etter å ha lempet på lånebetingelser og tilbudt gunstige lån, kan ESB i nær fremtid måtte forberede seg på å kjøpe NPL-er.

5. Kan ESB gi et klart rammeverk for hva det innebærer å kjøpe nødobligasjoner?

ESB publiserer en oversikt over obligasjonskjøp gjennom sitt kvantitative lettelsesprogram, men ikke for Pandemic Emergency Purchase Program. Der er det rom for mer tydelighet.

Større åpenhet rundt PEPP kan bidra til å øke tilliten til hardt rammede lands obligasjoner, som Italia. Det kan igjen føre til økt avkastning.