Utbetalingen av kriselån går for tregt i USA

Mandag åpnet myndighetene i USA opp en ny del av låneordningen for små bedrifter på 310 milliarder dollar. For bedriftene var det førstemann til mølla for å søke, noe som førte til enorm pågang av søknader til Paycheck Protection Program, melder Reuters.

Långiverne i USA har allerede høye stabler med tilskuddssøknader på pulten, og det forventes at de nye midlene vil rives bort i løpet av få dager.

Et stort problem er at systemet for å få midlene ut til bedriftene er gammeldags.

- Alle har ganske få elektroniske systemer for å få gjort dette på en effektiv måte. Det skulle egentlig ta rundt en ukes tid før pengene er borte, men nå tror vi det vil gå fortere, sa Paul Merski, konserndirektør i Independent Community Bankers of America.

Merski legger til at det vil være veldig utfordrende for alle som ikke allerede har søkt å få innvilget lån denne uken.

Small Business Administration (SBA) uttalte søndag at det vil prøve å dempe problemet ved at bankene kan sende inntil 15.000 søknader i en felles søknad. Det vil uansett være mange mindre långivere som må gjennom en komplisert og tungvint søknadsprosess gjennom selskapets nettportal.