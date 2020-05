Færre ressurser for Resurs Bank

På grunn av coronaviruset fikk Resurs Bank et nedgang i driftsresultatet sitt for første kvartal på 139 millioner svenske kroner. Den svenske banken endte til slutt opp med et driftsresultat på 239 millioner, mot 378 millioner i første kvartal 2019, skriver TDN Direkt.

På grunn av pandemien valgte ledelsen i banken å sende ut et varsel torsdag 23. april om ekstra kredittapavsetninger på 75 millioner svenske kroner.

Ifølge TDN Direkt har kjernekapitalandelen holdt seg noenlunde stabil og var på 13,7 prosent ved utgangen av første kvartal. I samme periode i fjor lå den på 13,1 prosent.