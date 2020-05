Tapene i taket hos SEB også

(Artikkelen oppdateres)

SEB har lånt ut en større andel av sine lån til bedriftene, og nå merkes det.

I første kvartal øker tapsavsetningen til tett oppunder 1,5 milliarder svenske kroner, sammenlignet med drøyt 420 millioner svenske kroner i første kvartal i fjor.

Det betyr at SEBs tapsføring er på nivå med Nordeas, som også legger frem tall i dag.

Mindre inntekter

Mens Nordea har den definitivt største utlånsboken i Norden, er Danske Bank, DNB, Handelsbanken, SEB og Swedbank mer jevnstore når det gjelder utlånstørrelse.

SEB setter nå Handelsbankens utlånstap i forrige uke i et godt lys. Handelsbanken rapporterte da sine regnskaper for årets første kvartal, og hadde da på konsernnivå samlede tap på 538 svenske kroner.

Som Nordea rapporterer også SEB en høyere rentenetto, men hos SEB faller de finansielle postene mye mer. I første kvartal hadde banken 2,1 milliarder svenske kroner i finansinntekter. På denne posten i regnskapet er det nå en tapsføring på over 800 millioner svenske kroner, og det bidrar til det drastiske fallet i de samlede inntektene.

60 prosent fall

Resultat etter skatt falt med 60 prosent fra i fjor til 2,35 milliarder svenske kroner. Resultat pr. aksje ble 1,09 kroner, ned fra 2,70 kroner i fjor.

SEB skriver at coronaviruset hadde negative konsekvenser for kvartalet, men mener selv at virksomheten fortsatt er sterk.