Nordeas tap går i taket

Nordeas konsernsjef Frank Vang-Jensen åpner børsmeldingen med å kommentere at pandemien har slått ut økonomien i samfunnet:

– I første kvartal 2020 ble vi vitne til det globale utbruddet av covid-19, og det berører oss alle. Pandemien har utviklet seg til en samfunnskrise og økonomisk krise som vil få alvorlige økonomiske følger og kan føre til strukturelle endringer i samfunnet på lang sikt.

Samtidig som Nordeas utlånsportefølje gir noe mer renteinntjening, slår tapene stygt.

I første kvartal i fjor endte banken opp med 42 millioner euro tap. Nå må banken avskrive 154 millioner euro.

Imidlertid er dette fortsatt lavere enn det analytikerne hadde ventet.

Blant analytikerne er det ventet at Nordeas samlede utlånstap for året ender på 942 millioner euro for 2020, og at tapene i første kvartal alene skulle bli på over 350 millioner euro.

Mye av årsaken til at banken ikke tar så høye tapsavsetninger som ventet, er et at de samlede avsetningene nå er kommet opp i 2,4 milliarder euro.

Kuttet kostnader

Banken har imidlertid funnet kostnader å kutte i kvartalet, og reduserer disse med omkring 200 millioner euro, til 1,28 milliarder euro.

Det mer enn veier opp for noe bortfall av viktige inntekter fra bankens eiendeler som kvartalsvis eller fortløpende bokføres til markedspriser. Resultatet før avskrivningene er derfor økt med 90 millioner euro. Derfor blir ikke endringen på bunnlinjen helt krise for Nordea.

Og når SEB legger frem sine tall, ser ikke lenger Nordeas tapsføring like dramatisk ut.