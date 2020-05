Resultatet falt 60 prosent for SEB

SEB hadde driftsinntekter i første kvartal på 10,1 milliarder svenske kroner, ned fra 14,8 i samme kvartal i fjor.

Driftskostnader endte på 5,64 milliarder svenske kroner. SEB opplyser er forventet rentetap på 1,49 svenske milliarder kroner, 50 prosent mer enn i fjor da tallet var 997 millioner. Resultat før skatt gikk ned med 58 prosent til 2,95 milliarder kroner.

Resultat etter skatt falt med 60 prosent fra i fjor til 2,35 milliarder svenske kroner. Resultat pr. aksje ble 1,09 kroner, ned fra 2,70 kroner i fjor.

SEB skriver at coronaviruset hadde negative konsekvenser for kvartalet, men mener selv at virksomheten fortsatt er sterk.