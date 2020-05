Kraftig resultatfall for britiske Barclays

Barclays har oppsummert sine resultater i første kvartal, og den britiske storbankens bunnlinje viser et overskudd på 605 millioner pund.

Det utgjør en resultat nedgang på 42 prosent fra første kvartal i fjor, da overskuddet var 1,04 milliarder pund.

Forhåndsestimater Barclays selv opererer med, viser at analytikere hadde ventet et resultat på 810 millioner.

Coronakutt

Resultatet ble særlig tynget av kredittnedskrivninger på totalt 2,1 milliarder pund. Det tilsvarer 27,2 milliarder kroner.

Barclays forklarer disse med coronaviruset, og at dette er deres foreløpige estimat for hvilke effekter pandemien vil ha for banken.

Barclays' netto driftsinntekter i perioden beløp seg til 4,17 milliarder pund, ned fra 4,80 milliarder i første kvartal i fjor. Her var konsensus blant analytikere 4,61 milliarder.