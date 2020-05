Japans sentralbank innfører snedig lånegrep

Japans økonomi er under hardt press og det fører til kreative løsninger for sentralbanken. Det nyeste tiltaket er at Bank of Japan (Japans sentralbank) vil betale finansinstusjoner for å låne penger av BOJ, melder Reuters.

- Vi håper forskjellige finansinstitusjoner som låner ut til små og mellomstore selskaper vil bruke låneprogrammet vårt, sa guvernør Haruhiko Kuroda onsdag.

Tiltaket er en del av det monetære lettelsesprogrammet som ble vedtatt mandag. Betalingen fra sentralbanken vil komme i form av en rente på 0,1 prosent for finansinstitusjoner som låner fra sentralbanken og videre ut til selskaper som er rammet av pandemien.