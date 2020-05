Tok 230 mill. i corona-tap

Etter overskudd på 504 millioner kroner i fjerde kvartal 2019 falt overskuddet i Norwegian Finans Holding markert i første kvartal. Nedgangen har sammenheng med økte tap knyttet til Covid-19 samt til negativ valutajustert utlånsvekst på 733,3 millioner som følge av redusert forbruk. Også dette knyttes til Covid-19.

Norwegian Finans Holding rapporterte 620,6 millioner i utlånstap i første kvartal sammenlignet med 379,3 millioner i samme periode i fjor. Banken melder om at den fortsatt har begrenset informasjon om økt kredittrisiko knyttet til Covid-19, men forventer at det kraftige fallet i økonomisk aktivitet og økningen i arbeidsledighet vil gi økte tap.

Til tross for uroen rapporterer Norwegian Finans Holding at de fikk 31.000 nye kunder i først kvartal slik at de nå har 1,75 millioner kunder. Konsernet hadde en egenkapitalavkastning på 16,2 prosent sammenlignet med 23,5 i fjerde kvartal i fjor.