Danske Bank satte av 4,25 milliarder kroner i tap

Danske Bank satte av 4,25 milliarder danske kroner til tapsavsetninger i første kvartal. Hovedårsaken er coronaviruset, samt oljeprisen som har falt stort i år. Til sammenligning satte DNB av 5,77 milliarder norske kroner i tapsavsetning i første kvartal.

Danske Banks resultat før skatt falt fra 4,01 milliarder danske kroner i fjorårets første kvartal til et negativt resultat på 1,66 milliarder danske kroner i år. Selskapet opplyser at de har et mål om et nettoresultat på minst 3 milliarder danske kroner for året. Banken regner med at det blir flere tapsavsetninger på grunn av coronakrisen.

For Danske Bank Norge ble det et negativt resultat på 2,14 milliarder kroner i første kvartal, mot et positivt resultat på 918 millioner i fjor. Danske Bank Norge tok nedskrivninger på 2,88 milliarder kroner, hovedsaklig på grunn av kunder i olje og oljeservice.

Danske Bank (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Rentenetto 5.479 5.520 Sum inntekter 9.606 10.802 Resultat før utlånstap 2.852 4.657 Resultat før skatt -1.663 4.012