Nedgang på 45 millioner kroner for Sparebanken Møre

- Til tross for noe nedgang i resultatet, bekrefter tallene for 1. kvartal at banken er solid og godt rustet for den endrede markedssituasjonen, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Resultat etter skatt endte på 117 millioner kroner etter årets tre første måneder, en nedgang på 45 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Dette skyldes i all hovedsak verdiendring på obligasjons- og fastrenteporteføljene til banken.

Egenkapitalavkastningen ble 7,1 prosent. Ren kjernekapitaldekning endte på 16,9 prosent og ligger godt over de regulatoriske kapitalkravene. Banken har opprettholdt en høy og stabil innskuddsdekning gjennom kvartalet, og har også en god likviditetsbuffer og en langsiktig finansiering.

– Sparebanken Møre er og skal være en solid bank. Dette skaper trygghet, stabilitet og handlingsrom for både banken og kundene våre, noe som er ekstra viktig i den perioden vi er inne i nå. Banken er rustet for å tåle økende mislighold og tap, og samtidig ha kapasitet til en god utlånsvekst, sier Nydal.

Banken spår også at etterspørselen i Møre og Romsdal vil falle i år, samtidig som arbeidsledigheten vil stabilisere seg på sikt. Sparebanken Møre forventer uansett at utlånsveksten vil holde seg under 5 prosent i 2020.