ESB tror på mildt scenario

Den europeiske sentralbanken (ESB) publiserer kontinuerlige estimater for EUs økonomi, som inkluderer vekstanslag. Ferske estimater mandag viser at sentralbanken ser at økonomien vil krympe 5,5 prosent i år, melder Reuters.

Det er langt lavere enn flere av de mer pessimistiske anslagene antyder, og tilsvarer et mildt scenario fra ESB.

I forrige uke sa ESB-president Christine Lagarde at økonomien vil krympe med mellom 5 og 12 prosent i år. Samtidig melder sentralbanken at økonomien vil vokse med 4,3 prosent neste år.

Inflasjonen spås ned mot 0,4 prosent i år, mot de tidligere forventingene på 1,2 prosent. Inflasjonsprognosene for neste år nedjusteres fra 1,4 til 1,2 prosent.