Majoriteten av meglerhus er samstemte om renten

I mars satte Norges Bank ned styringsrenten fra 1,5 prosent til 0,25 prosent. Torsdag er det igjen duket for rentemøte der majoriteten av de norske meglerhusene forventer at den vil ligge stille på 0,25 prosent, melder TDN Direkt.

Norges Bank uttalte etter rentemøtet i mars at den vil vurdere løpende tiltak og utelukket ikke at renten kunne bli satt ytterligere ned.

Handelsbanken Capital Markets er det eneste meglerhuset i rundspørringen til TDN Direkt som spår at renten settes ned til null. Det begrunner kuttet med at norsk økonomi er på et mørkere sted enn i mars, og at hvis det ikke kommer et kutt så må Norges Bank forklare hvorfor 0,25 er å anse som et rentegulv.

Jan Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, mener sentralbanken holder styringsrenten uendret, men forventer samtidig at den vil gi råd til Finansdepartementet om å redusere den motsykliske kapitalbufferen ytterligere.

-Det er både fordeler og ulemper med å kutte styringsrenten, men bankenes inntjening vil falle dersom man kutter den til null, ettersom bankene ikke klarer å redusere sine innskuddsrenter, sier Andressen til TDN Direkt.

Meglerhus og (estimater) i rundspørringen til TDN Direkt:

- DNB Markets (0,25)

- Handelsbanken C. Markets (0,00)

- Swedbank (0,25)

- SEB (0,25)

- Nordea Markets (0,25)

- Danske Bank Markets (0,25)

- Sparebank 1 Markets (0,25)

- Eika Gruppen (0,25)