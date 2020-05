Meglerhus venter massiv resultatnedgang for sparebank

Sparebank 1 SR-Bank forventes å fremlegge et resultat på 203 millioner kroner før skatt i årets første kvartal. Det er en massiv nedgang mot resultatet på 1.323 millioner kroner for samme kvartal i fjor, viser gjennomsnittet av estimater Infront har innhentet for TDN Direkt.

Estimatene er hentet inn fra seks ulike meglerhus og varier fra 174 til 221 millioner kroner. Medianen ligger på 205 millioner kroner, melder TDN Direkt.

Meglerhusenes analytikere venter netto renteinntekter på 1.075 millioner kroner for første kvartal mot 938 millioner kroner i fjor. Samtidig ventes tapsnedskrivningene å beløpe seg til 1.563 millioner kroner i år, før de synker til 771 millioner kroner i 2021 og 502 millioner kroner i 2022.

En av analytikerne har kjøpsanbefaling for aksjen, tre har hold og en har salg. Gjennomsnittlig kursmål er 66,6 kroner pr. aksje

Meglerhus i undersøkelsen: ABG Sundal Collier, Autonomous Research, DNB Markets, Kepler Cheuvreux, Nordea Markets og Sparebank 1 Markets.