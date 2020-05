Svakt kvartal og økte tapsavsetninger

Sparebanken Telemark rapporterer om et kvartalsresultat med god rentenetto, moderat kostnadsvekst, fortsatt god innskudds- og utlånsvekst, men økte tapsavsetninger og svekket finansresultat i kvartalsrapporten torsdag.

Selskapet melder samtidig om høy kapitaldekning med god buffer mot myndighetenes krav.

Det var likevel ikke nok til å redde resultatvekst og det ordinære resultatet for årets første kvartal gikk ned med 35 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen endte på 7,6 prosent.

Tap på utlån viser en kostnadsføring på 25 millioner kroner i første kvartal. Økte tapskostnader i 2020 er i all hovedsak relatert til coronakrisen og en gjennomført endring i vektingen av sannsynligheten for at stress-scenario inntreffer. Dette har en kostnadsmessig effekt på 11 millioner kroner.

Bankens egenkapital var på 3,4 milliarder kroner.

Sparebanken Telemark (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Rentenetto 114,0 102,0 Sum inntekter 189,0 204,0 Resultat før utlånstap 104,0 121,0 Resultat før skatt 78,0 118,0