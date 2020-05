Ventet utlånssmell i SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank legger frem sine kvartalstall, og skriver i åpningen på børsmeldingen:

– Resultatet preges av nedskrivinger og svake finansielle inntekter.

Og banken forklarer dette med:

– Dette er et resultat av endrede markedsforhold for offshorerelaterte virksomheter, betydelig svekket aktivitetsnivå for bedrifter generelt sett, samt svake finansmarkeder grunnet covid-19 situasjonen.

De store store tapene på tilsammen 560 millioner kroner var ventet, da banken sendte ut et resultatvarsel for to uker siden.

Høye tap for enkeltkvartal

SpareBank 1 SR-Bank gikk på noen solide miner etter oljeprisfallet i 2014 og 2015, som medførte et bredt aktivitetsfall i SR-Banks hjemmarked. Dette kvartalets samlede tapsavskrivninger er likevel høy, også i sammenligning med tapene for noen få år tilbake.

– Nedskrivingene i kvartalet er høye. De gjenspeiler en krevende situasjon for både oljerelaterte virksomheter og næringslivet generelt. Dette som en konsekvens av fallende oljepris og at samfunnet ble delvis nedstengt i store deler av mars, uttaler bankens konsernsjef Arne Austreid i børsmeldingen.

Men han kan vise til at banken er solid med en ren kjernekapitaldekning på 17,7 prosent.

Roligere vekst

Flere banker har i denne resultatsesongen rapportert om sterkt vekst, slik Sparebanken Vest også meldte tidligere i morges.

Hos SpareBank 1 SR-Bank faller veksttakten noe, til 5,3 prosent. Ett år tidligere var denne på 8,7 prosent. Utlånsporteføljen er nå kommet opp i 216 milliarder kroner.

Utlånsveksten bidrar til å øke renteinntjeningen med over 15 prosent.

Sparebank 1 SR-Bank (Mill. kr) 1. kv./20 Est. 1.kv./20 1. kv./19 2 019 Rentenetto 1.081 1.075 938 3.987 Sum inntekter 1.399 1.384 1.955 6.530 Resultat før utlånstap 807 765 1.372 4.052 Resultat før skatt 247 203 1.323 3.817