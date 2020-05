Tapene vokser i Sparebanken Vest

Sparebanken Vest rapporterer sine regnskaper for første kvartal. Mens tilsvarende rapport i fjor inneholdt en marginal tilbakeskrivning av tidligere tapsavsetninger på 1 million kroner, inneholder årets versjon en tapsavsetning på 125 millioner kroner.

Sammen med netto tap på bankens egne finansielle posisjoner på 120 millioner kroner medfører tapene en kraftig reduksjon av resultatet før skatt.

– Coronakrisen inntraff med full styrke i kvartalets siste måned. Resultatet er som følge av krisen redusert, men viser samtidig at banken er solid med underliggende god drift, uttaler bankens sjef, Jan Erik Kjerpeseth, i børsmeldingen.

Der står det også at:

«Lavere aktivitet i næringslivet innebærer at bankens historie med svært lave tap brytes i første kvartal 2020.»

Sparebanken Vest har tidligere skrytt av å ha lite oljeeksponering i sin portefølje, men nå er det tap knyttet til selskaper innen offshoresektoren. Det er her de individuelle tapene ligger, mens resten av tapsavsetningen skyldes modellene som benyttes for å beregne muligheten for fremtidige tap.

I 2019 endte tapsavsetningene totalt på 52 millioner kroner. Året før endte de på 6 millioner kroner, da første kvartal også ga en tilbakeføring på 29 millioner kroner.

Sterk utlånsvekst

Tross coronakrisen, som blant annet medfører de store utlånstapene, stiger bankens utlånsportefølje til 174 milliarder kroner. Volumøkningen er på 10,5 milliarder kroner brutto, og er med på å underbygge den sterke økningen i rentenetto på nær 16 prosent.

I rapporten opplyses det at Bulder Bank nå har kommet opp i 4.200 kunder, som samlet har lånt nærmere 1,7 milliarder kroner. For ferske Bulder Bank er nær alt sammen veksten fra det foregående året, da utlånsveksten har vært på 1,1 milliarder kroner. Disse kundene har relativt sett små lån, men også en svært lav gjeldsgrad på kun 56 prosent i snitt.