Sterk vekst utenfor Norge ga resultathopp

Resultatet før skatt i første kvartal ble 7,1 millioner kroner, opp fra 4,4 millioner i samme kvartal 2019. Det er imidlertid en nedgang fra rekordresultatet på 20.3 millioner i fjerde kvartal 2019. Nedgangen skyldes i første rekke en økning i tap fra 16,5 millioner i fjerde kvartal 2019, til 33,1 millioner dette kvartalet.

- Vi så tidlig en effekt av Covid-19 ved at nær 5 prosent av våre kunder tok kontakt og ba om betalingslettelser, noe vi innvilget. Imidlertid har vi ikke sett noen effekt på kundenes betalingsoppførsel gjennom mars og april. Faktisk er andelen utlån med 1-30 dager for sen betaling gått noe ned i denne perioden, sier Robert Berg, adm. direktør i Instabank.

Økningen i tap var forventet og skyldes i stor grad overgangen til regnskapsprinsippene i IFRS fra nyttår. 4,7 millioner av denne tapsøkningen har ingen regnskapsmessig effekt, da samme beløp legges til i renteinntekter. I tillegg har banken satt av 5 millioner kroner til mulige, fremtidige tap som følge av Covid-19.

Utlånsveksten i første kvartal var 186 millioner kroner, som i all hovedsak skyldtes økt euro-kurs på utlån i Finland. Det medførte at 50 prosent av netto utlån nå er utenfor Norge, opp fra 45 prosent et kvartal tidligere. På samme måte er andelen innskudd fra Finland og Sverige økt fra 40 prosent til 47 prosent.

Netto utlån i Norge falt 115 millioner kroner i kvartalet, en reduksjon omtrent på nivå med de foregående kvartalene. Dette er i tråd med den strategiendringen banken har iverksatt, hvor målet er å tilby et bredere produktspekter mot en videre målgruppe.