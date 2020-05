Sparebank 1 SMN tapte 308 millioner kroner

SpareBank 1 SMN hadde renteinntekter på 710 millioner kroner i første kvartal, 61 millioner mer enn samme tid i fjor. Totale inntekter falt derimot fra 1,93 milliarder til 1,38 milliarder kroner.

Banken hadde utlånstap på 308 millioner kroner i kvartalet. Til sammenligning var det et utlånstap på 67 millioner kroner i fjor.

Resultat etter skatt falt fra 1,5 milliarder kroner til 290 millioner kroner. Nedgangen kommer sol følge av coronakrisen.

– SpareBank 1 SMN er ubestridt solid og likvid og derfor godt rustet til å hjelpe kundene som trenger det. Vi har is i magen, og bidrar til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom krisen, og at folk får hverdagsøkonomien til å gå rundt, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN.