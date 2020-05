Nordea jekker ned rentene

Nordea følger etter flere andre banker og kutter rentene på både boliglån og innskudd. Det skjer drøyt 23 timer etter at Norges Bank kuttet styringsrenten til null.

Rentesatsen på boliglån senkes til inntil 0,40 prosentpoeng. Siden coronakrisen har boliglånsrenten til Nordea blitt kuttet med opptil 1,25 prosentpoeng.

Renter på innskudd senkes med inntil 0,40 prosentpoeng.

– Norges Bank har varslet at styringsrenten senkes til null for første gang i historien. Samtidig har prisen på penger i markedet falt over noe tid, og det gir oss anledning til å følge opp og senke rentene ut til våre kunder, sier leder for personmarkedet i Nordea Norge, Randi Marjamaa.

De nye rentesatsene gjelder fra 28. mai.