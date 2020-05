DNB setter ned boliglånsrenten

DNB følger etter Nordea, Danske Bank og flere andre banker med å sette ned rentene. DNBs boliglånsrente senkes med inntil 0,40 prosentpoeng.

Bankene setter nå rentene ned en etter en som følge av at sentralbanken torsdag senket styringsrenten til null.

– I løpet av de siste ukene har prisen på penger falt, som følge av utviklingen i markedet og usikkerheten i norsk økonomi. Vi skal være en trygg samarbeidspartner for kundene våre og tilby konkurransedyktige priser. Derfor reduserer vi nå renten for boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder, sier leder for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten.

Endringene trer i kraft fra 25. mai.

Foreløpig har disse seks bankene kuttet renten fredag: