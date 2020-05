Komplett Bank nær friskmeldt under corona

Når Komplett Bank-sjef Jan Haglund skal oppsummere rapporteringsdagen sier han:

– Ja, det er tapene folk spør om.

Banken tar nå en ekstra tapsavskrivning på 50 millioner kroner, som følge av makroutsiktene knyttet til coronakrisen. Samlet ender tapene på 132 millioner kroner i første kvartal, som er en kraftig bedring siden forrige kvartal. I fjerde kvartal endte tapsavsetningene på 222 millioner kroner.

Haglund har nå ledet forbrukslånsbanken i et drøyt år, og han har knapt gjort annet enn å stramme opp i bankens drift. Riktignok var han en del av ledelsen tidligere også, og må være med på å ta noe av ansvaret for den utlånspraksisen banken hadde, men nå kan han trolig glede seg over at banken ser sunnere ut enn på lang tid:

* Snittdurasjonen i Komplett Banks portefølje er på ca. fire år, hvilket innebærer at en fjerdedel av porteføljen nedbetales hvert år om det ikke kommer nye lån inn i banken. Under coronakrisen er banken nær ved å opprettholde sitt totalvolum, hvilket betyr at banken har en god del nye lån i sin portefølje.

* De nye lånene går utelukkende til kunder med fast jobb og inntekt, ifølge Haglund. Han sier banken er er mer restriktiv med tanke på veksten, selv om «vi kunne vokst i alle markedene, om vi ville». Bankens utlånsportefølje er nå på 8,8 milliarder kroner.

De friske betjener sine lån

– Vi har tatt mindre risiko det seneste året. I løpet av de siste seks månedene har vi aldri hatt så få kunder som har misset på sin første, andre og tredje regning som vi har nå i april.

– Våre nye kunder skal ha fast jobb, og vi gir kun brolån i form av avdragsutsettelse til våre eksisterende kunder, legger Haglund til.

I og med at det er knyttet høy risiko til forbrukslån, skulle man på forhånd tro at det er her det kommer størst utlånstap i bankenes personkundesegmenter. Og når dessuten forbrukslån burde være tilgjengelig som brofinansiering, kunne en også tro at de nye kundene gir høyere risiko på sikt.

Når Komplett Banks portefølje nå ser friskere ut enn på lang tid, forklarer Haglund det med en annen effekt:

– Kundene har hatt begrensede muligheter til forbruk. I påsken var det eksempelvis ikke mulig å dra til Trysil og leie en hytte og kjøpe dyre heiskort. Det har heller ikke vært mulig å dra utenlands. De sunne kundene betjener lånene sine mer pliktoppfyllende enn normalt.

Haglund viser også til utlånstapene som fulgte av finanskrisen:

– Den gang så man at tapene ikke ble så høye som ventet. Det tok en stund før de arbeidsledige kom tilbake i arbeid og de ga noe tap for bankene, men de med jobb tar hånd om sin gjeld.





Opplevd verre fall

Komplett Bank skuffet aksjemarkedet da banken i februar la frem sine resultater for fjoråret. Da falt aksjekursen over 20 prosent på rapporteringsdagen, og kursmassakren var da på 35 prosent på bare tre uker.

Onsdag ble også aksjekursen presset av tapene, og en sjokkreaksjon førte til at et kursfall på 15 prosent i åpningshandelen. Men aksjemarkedet summet seg kjapt, og Komplett Bank-kursen endte til slutt med et fall på drøyt 5 prosent. Haglund mener det ikke er grunn til å overdrive tapsavsetningen i Komplett Bank:

– Jeg synes rapporten er god, den tar bort mye usikkerhet som ble hengende igjen etter forrige kvartalsrapport. Da rapporterte vi jo høyere tap enn ventet. Nå kan vi vise til at alle tiltakene våre gir resultater, og at tapene er på vei ned, selv om vi må ta en ekstraordinær avsetning på grunn av covid-19-usikkerhet.