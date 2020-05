Kraftig resultatnedgang for Surnadal Sparebank

Resultatet før skatt for 1. kvartal er preget av coronakrisen. Driftsresultatet før verdipapir og tap på utlån er vesentlig bedre enn 1. kvartal 2019, men banken har kostnadsført 9,5 mill. kroner i tap på verdipapirer som utgjør bankens likviditetsportefølje, melder Surnadal Sparebank i kvartalsrapporten torsdag.

Videre er det i 1. kvartal foretatt en ekstra nedskriving på 7,5 mill. kroner på utlån, og resultatet endte på 7,0 millioner kroner, mot 11,7 millioner kroner for samme periode i fjor.

Andel misligholdte lån av brutto utlån utgjorde 0,74 prosent i 1. kvartal, mot 0,51 prosent for samme periode i fjor. Tapsutsatte lån av brutto utlån utgjorde 0,44 prosent mot 0,18 prosent i fjor. Det er en økning i mislighold, men likevel fremdeles på et lavt nivå historisk sett.

Fremover melder banken at den har en god markedsposisjon i markedet og opplever fremdeles relativt sterk etterspørsel og god tilgang på nye kunder. Samtidig har veksten avtatt på grunn av økt konkurranse. Det forventes at tilgangen på nye kunder fortsetter ut året og at det dermed blir god innskuddsvekst, men lavere utlånsvekst enn i 2019.