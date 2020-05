Valutsmell sendte resultatet i minus

BRAbanks underliggende resultat i 1. kvartal ble betydelig påvirket av en valutasvekkelse av norske kroner mot euro på 17 prosent. Det hadde en negativ innvirkning på 14 millioner kroner, skriver selskapet i kvartalsrapporten fredag.

Banken har opplevd begrenset innvirkning fra pandemien, men bestemte seg likevel for å pause all utlånsaktivitet fra midten av mars. BRAbank vil gradvis åpne for nye lån innen utgangen av mai.

Netto renteinntekter endte på 83,7 millioner kroner, en økning på 4,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor (80,3 mill. kroner).

Tap på utlån var 58,3 millioner kroner mot 42,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

– Driftsresultatet i BRAbank var solid i 1. kvartal 2020 og den økonomiske utviklingen var i tråd med forventningene. Utbruddet av COVID-19 og oljeprissjokket førte til valutasvingninger som i betydelig grad påvirket resultatene i første kvartal negativt, sa Hans Ljøen, adm. direktør i BRAbank.

– Fokus fremover vil være å overvåke og aktivt håndtere kredittrisiko, gjennomføre en kostnadseffektiv drift og opprettholde en sunn kapitaldekning samtidig som vi støtter våre eksisterende kunder, sier Ljøen.