Sbanken tror på bratt vekst i boliglån

I første kvartal 2020 hadde Sbanken en utlånsvekst på 1,9 prosent, ifølge TDN Direkt.

For året 2020 som helhet venter konsernsjef Øyvind Thomassen i Sbanken 8 prosent vekst i utlån til boliglånskunder.

– Vi hadde et godt vekstmoment i første kvartal og det hadde vi også i andre kvartal. Jeg tror det vil være oppnåelig å se 8 prosent vekst i boliglån for året 2020, sier Thomassen under kvartalspresentasjonen fredag.

Fokus på boliglån

Under forrige kvartalspresentasjon uttalte Thomassen at Sbanken fremover skulle optimalisere balansen og øke fokuset på utlån til boliglånskunder med høyere marginer, samt vekst i innskudd og enkle kredittkortprodukter til små og mellomstore bedrifter.

Sbanken leverer en rentemargin på 1,85 prosent i kvartalet, opp fra 1,81 prosent i fjerdekvartal 2019.

Fremover forventer banken press på rentemarginen. Sbanken har tidligere fastsatt et mål om innskudd fra små og mellomstore bedrifter på 5 milliarder kroner innen utgangen av 2020.

Under kvartalspresentasjonen fredag opplyser Thomassen at ved utgangen av første kvartal hadde Sbanken oppnådd 1 milliard kroner i innskudd fra små og mellomstore bedrifter.

De ligger dermed noe bak målet for året.

– Våre kunder innen SMB-segmentet har blitt påvirket av coronakrisen og mange har blitt tvunget til å trekke på likviditeten de har plassert hos oss. Dette øker usikkerheten knyttet til vårt mål om 5 milliarder kroner i innskudd innen utgangen av 2020, men vi vil fortsette vårt gode momentum med utrullering av produkter og å tiltrekke oss nye kunder, sier han.