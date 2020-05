Bank Norwegians kredittkort vant flybransjens Oscar

Bank Norwegians kredittkort gjorde det godt i Freddie Awards-utdelingen og vant prisen for beste fordelsprogram for fjerde år på rad, melder Dinero.

Kåringen omtales som flybransjens Oscar-utdeling.

Kredittkortet stakk også av med seieren for kategoriene "Beste kundeservice" og "Beste markedskampanje".

Bank Norwegians Visa har vunnet prisen for beste kredittkort med fordelsprogram tidligere, både i 2017 og 2019.

– Norwegian-kortet har over lang tid gjort det svært godt i mange sammenlikninger og vunnet flere priser, blant annet fordi vi har gebyrfritt uttak i utlandet, ingen årsavgift, markedsledende valutapåslag og gode betingelser både for bruk og opptjening av CashPoints på alle Norwegian sine flyvninger. Vårt VISA-kort kan brukes på over 25 millioner brukersteder over hele verden, sier Kai-Morten Terning, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bank Norwegian til Dinero.